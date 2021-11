All’Insubria i giovani incontrano Massimo Picozzi per un convegno sulla gestione delle emozioni

Giovedì 18 novembre a partire dalle ore 9:30 si terrà, presso l’Aula Magna di Via Ravasi 2 a Varese, un convegno dal titolo “Gestione delle emozioni in età adolescenziale”. Tra i tanti relatori anche Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo, scrittore, accademico italiano e consulente per la gestione delle emozioni in ambito sportivo e manageriale, incontrerà i giovani per parlare del mondo segreto delle emozioni.

L’evento, che rientra nell’ambito del progetto “Human Net” ideato dal professor Davide Di Giuseppe, è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e dell’innovazione per il territorio (Disuit) in collaborazione con il Liceo Scientifico Sereni, L’I.S.I.S “Città di Luino – C. Volonté” e il Comune di Luino. L’incontro sarà possibile seguirlo in streaming: Gestione delle emozioni in età adolescenziale. I giovani incontrano Massimo Picozzi

PROGRAMMA

9.30 Apertura della Prof. Michela Prest, delegato del Rettore per l’Orientamento.

9.40 Saluti del Presidente Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Giulio Facchetti e del Dirigente Scolastico Provinciale Giuseppe Carcano.

9.50 Enrico Bianchi, sindaco di Luino e Antonella Sonnessa, vicesindaco di Luino e delegata ISIS Città di Luino, C. Volontè.

10.00 David Arioli, Preside Liceo Sereni di Luino: “Un nuovo inizio”.

10.15 Proiezione del Film di Ilaria Notari: “Ci hanno chiesto di restare a casa”.

10.40 Massimo Picozzi: “Tra testa e cuore: il mondo segreto delle emozioni”.

11.00 Ragazzi 5° Liceo Scientifico Sereni, Luino, accompagnati da Davide Di Giuseppe, docente di Lettere e ideatore del progetto Human Net: osservazioni e domande.

11.20 Presentazione del progetto “Vita comunitaria” dell’Oratorio di Biumo.

11.30 Paolo Bozzato, “Intelligenza emotiva, il pilastro della resilienza”.

11.40 Marco Massarenti: “Sport senza barriere”.

11.50 Gabriele Conti: “La musica: una grande opportunità per imparare a gestire le proprie emozioni”.

12.00 Paola Biavaschi: considerazioni conclusive