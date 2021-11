Anziana derubata a Malnate con la truffa dell’acqua

Dopo un paio di episodi sventati, purtroppo questa mattina – venerdì 5 novembre – i malviventi hanno avuto la meglio, riuscendo nell’intento di derubare un’anziana con la truffa dell’acqua.

La modalità è la stessa, ormai consolidata: il malintenzionato si fa aprire facendosi passare per un tecnico comunale che deve fare degli accertamenti sulla rete idrica. Una volta che gli viene aperta la porta ruba oggetti di valore – oggi soprattutto oro – e poi scappa con l’aiuto di un complice che lo aspetta in macchina.

La signora che ha subito la truffa questa mattina in via Alessandria ha chiamato la polizia locale di Malnate che ha attivato il servizio di assistenza, come previsto progetto di prevenzione del bando regionale.

Un passante ha recuperato la targa del veicolo e l’ha comunicato agli agenti intervenuti, che stanno svolgendo gli accertamenti.

Per evitare di cadere nelle truffe, il Comune di Malnate con la Polizia Locale sta svolgendo una serie di incontri (leggi qui). Domani, sabato 6 novembre, pomeriggio ci sarà il penultimo incontro alle 15.30 alla Parrocchia di Gurone.