“Atelier Granello”, nuovo progetto della Cooperativa Sociale

“Atelier Granello” è un progetto che è iniziato in questi mesi, con una prima fase di contatti, ma che prenderà vita e corposità il prossimo anno.

Il progetto, che vede al centro la persona e il suo potenziale creativo, è realizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Granello Don Luigi Monza”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto. La caratteristica più interessante sarà la collaborazione che si creerà tra la Cooperativa che si dedica ad attività educative rivolte a persone con disabilità e le scuole, primarie e secondarie, dei territori in provincia di Varese, in cui siamo presenti.

I laboratori artigianali di ceramica, falegnameria, di tintura naturale ed eco-printing saranno lo strumento che legherà queste due diverse realtà, quella dei servizi educativi per persone disabili e quella delle scuole.

Questi laboratori saranno condotti da un maestro del lavoro che ha trasmesso competenze e abilità ai ragazzi del Granello che, a loro volta, diventano formatori per i più piccoli.

«Ciò che ci piace di più di questo progetto è il messaggio che vorremmo trasmettere per cui persone che sono considerate spesso portatrici di limiti, difficoltà e fragilità, sono, invece, competenti ed esperte nella realizzazione di alcuni prodotti unici e complessi, realizzati attraverso percorsi strutturati e specifici. Queste abilità acquisite permetteranno, allora, alle persone con disabilità di essere protagoniste della formazione di altri – spiegano gli organizzatori -. I laboratori saranno occasione non solo di conoscenza, ma anche di sperimentazione di relazioni nuove, tra persone che vivono quotidianità diverse tra loro e di scoperta di nuovi linguaggi relazionali, in grado di abbattere barriere culturali e sociali. Medieranno questi momenti di incontro diverse professionalità e diversi soggetti: educatori, maestri del lavoro, insegnanti e volontari».

«In questa prima fase organizzativa ci stiamo dedicando al contatto con le scuole e alla presentazione del progetto e, parallelamente, alla “formazione-istruzione” dei ragazzi rispetto al compito che dovranno svolgere. Nei primi mesi del prossimo anno si inizieranno concretamente i laboratori: le nostre sedi principalmente coinvolte saranno Saronno e Cislago, ma si pensa ad un possibile coinvolgimento della sede di Fagnano – proseguono -. La creatività diventa quindi la base dell’azione lavorativa e formativa e l’agire, attraverso il lavoro, si trasforma in elemento essenziale per un ritrovato diritto di cittadinanza. Un evento finale verrà organizzato, compatibilmente con la situazione covid-19, con la partecipazione di soggetti e strutture del territorio con cui si saranno consolidate e/o aperte delle collaborazioni in merito al progetto. In tale occasione sarà possibile ritrovare i prodotti realizzati dai protagonisti di questo progetto e quindi partecipare attivamente alle donazioni. Lo spirito del progetto si esprime e può prendere vita, oltre che attraverso le nostre esperienze, anche attraverso l’azione di comunità della Fondazione. La Fondazione Comunitaria del Varesotto, infatti, sostiene in maniera effettiva – tramite un contributo – l’avvio del progetto ma ci offre anche la possibilità di raccogliere, attraverso i suoi canali istituzionali e quindi certi e sicuri le donazioni che ogni cittadino può effettuare a sostegno del progetto. In questo senso vi invitiamo a visitare lo spazio dedicato al progetto sul nostro sito in cui viene spiegato sia il significato di donare al progetto nonché i metodi pratici per farlo».

«La “Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale. Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (Saronno, Fagnano Olona e Guanzate). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetto di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona). A Cislago, inoltre, c’è Il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi. Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti».

Per maggiori dettagli e curiosità:

Sito web: www.granello-coop.com

Mail: segreteria@granello-coop.it T. 3510979511

Pagina Facebook: Il Granello – Coop Sociale

Pagina Instagram: ilgranello_coop.sociale