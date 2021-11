I bambini che crescono dopo il lockdown: due serate a Luvinate e Casciago

Come la pandemia ha influenzato le attività formative proposte ai bimbi delle scuole dell’infanzia? Quali progetti educativi sono stati messi in campo?

Se ne parla in due serate dedicate a genitori, insegnanti ed educatori intitolate “Ri-creare comunità dopo il lockdown prendendosi cura di un bambino che cresce”, mercoledì 24 novembre nella sala del Centro sociale di Luvinate e martedì 30 novembre in oratorio a Casciago, sempre alle ore 20.45.

Relatore dei due momenti di incontro sarà lo psicologo Luigi Pala, coordinatore dei percorsi formativi delle scuole dell’infanzia di Luvinate e Casciago, promotrici dell’iniziativa con il patrocinio delle rispettive amministrazioni comunali.

“L’epidemia di Covid-19 si candida ad essere l’emergenza sanitaria più importante della nostra epoca – si legge nella locandina – Ciò che stiamo attraversando richiede uno sforzo di fantasia che in un regime normale non siamo abituati a compiere. Nel contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto dell’immaginazione”.

Dopo un breve cenno storico sarà proposta una riflessione sul nuovo approccio alla quotidianità delle persone e di come questo abbia influenzato le attività formative proposte ai bimbi nella scuola di Casciago e in quella di Luvinate, sempre più improntata all’educazione in natura.

La partecipazione agli incontri è libera, nel rispetto delle normative vigenti.