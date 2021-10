Scuola dell’infanzia di Luvinate, si amplia l’offerta formativa e si riduce la retta

Una nuova tessera del progetto formativo della Scuola Materna di Luvinate: crescere ed imparare stando all’aria aperta, a contatto con la natura, secondo la didattica outdoor.

DIDATTICA OUTDOOR, SI PARTE: MANTELLINA e STIVALETTI – Per gli iscritti della scuola di Luvinate, sono già iniziate le prime esperienze in natura, con attività di osservazione, cammino, contatto con i prodotti offerti dall’ambiente. Le insegnanti, lo scorso giugno, avevano vissuto alcune esperienze formative di didattica outdoor con personale specializzato che verranno ora gradualmente sperimentate ed offerte a tutti i bambini. E nel corso dell’anno verranno anche organizzate speciali uscite didattiche sul territorio: per questo motivo sono divenuti parte del vestiario anche la mantellina, gli stivaletti e una giacca per le giornate più fresche, lavorando all’aperto non soltanto nelle giornate di pieno sole. “Gradualmente abitueremo i bambini a questa modalità educativa in natura, un approccio presente in gran parte delle teorie pedagogiche e caldamente consigliato da neuroscienze e psicologia positiva”.

EDUCAZIONE SPERIMENTALE IN NATURA – “La pandemia ha reso necessaria l’elaborazione di strade alternative per apprendere in sicurezza. Da qui l’educazione esperienziale in natura: i bambini respirano, ascoltano, si connettono ad un mondo che è loro. Alla nostra sedentarietà e alla nostra obbligata chiusura tra le mura domestiche, risponderemo con il movimento in natura o outdoor education, così da acquisire e sviluppare il necessario benessere psicofisico”.

ANCHE L’INGLESE IN NATURA – Non solo gioco, ma anche conoscenza, in particolare imparando l’inglese divertendosi in un contesto naturale, per “immersione”, grazie alla presenza di una madrelingua e di un educatore ambientale.

ATTIVITA’ di OUTDOOR EDUCATION ANCHE PER I GENITORI, SABATO 9 PRIMO APPUNTAMENTO – Verranno inoltre proposte momenti specifici anche per le famiglie, in modo da accompagnare con gradualità e flessibilità famiglie e bambini ad assaggiare e nutrirsi di questo approccio virtuoso, fornendo strumenti operativi per sperimentare le mille virtù dell’educare all’aria aperta, con esperienze pratiche legate all’arte, al gioco, alla didattica in natura e all’autoeducazione.

PRATI PER I BIMBI DELL’ASILO NELLA SCUOLA PRIMARIA: SUBITO AVVIARE FAMILIARITA’ TRA ASILO E SCUOLA – Nel percorso di dialogo e sinergia con la locale Scuola Primaria di Luvinate, uno piccolo spazio specifico del prato –in accordo con Comune e Dirigenza scolastica- è stato già messo a disposizione dei bimbi dell’Infanzia. Questo non solo per consentire ulteriori spazi di gioco e socialità all’aperto, ma anche per rafforzare fin da subito il legame con la Scuola Primaria di Luvinate, in modo da immediatamente valorizzare il legame con la futura realtà educativa dei bambini dai 6 anni in su, rendendo quasi naturale il futuro inserimento.

CON OTTOBRE RIPARTONO LE ATTIVITA’ – Dopo lo stop di educatori dall’esterno secondo le regole di prevenzione da Covid seguite con scrupolo lo scorso anno a Luvinate, potranno finalmente riprendere le altre attività da sempre in programma, fra cui la ritmica Dalcroze. “Le famiglie stanno ricevendo tutte le informazioni necessarie, dopo i primi giorni di ripartenza e di assestamento, per aderire a queste proposte, in modo da avviare in pienezza e secondo il nostro progetto formativo –sottolineano le Insegnanti- tutte le attività previste”.

RIDUZIONE RETTE E TEMPO PIENO: UN SEGNALE DI AFFETTO PER QUESTA COMUNITA’ DOPO LA PANDEMIA – Da quest’anno inoltre anche una novità economica, con una significativa riduzione della retta e della quota relativa a prescuola (dalle 7.30) e doposcuola. “Un segnale voluto dal Consiglio di Amministrazione e rivolto alle famiglie, provate da due anni di pandemia. Una scelta non certo scontata per la Fondazione, ma che riteniamo valida soprattutto da un punto di vista sociale ed affettivo per questa comunità ed il suo territorio”. Tutte le info relative a costi, visite ed iscrizioni sono sul sito www.scuolamaternadiluvinate.it e sulle pagina facebook ed Instagram della Scuola.