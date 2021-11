Alla scuola materna di Luvinate l’inglese si impara in natura

Un nuovo progetto ha preso il via nelle scorse settimane, arricchendo l’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia di Luvinate: l’inglese in natura offerto ai bambini con “English natural lab”.

INGLESE ESPERENZIALE

Grazie infatti alla collaborazione con l’associazione “Sviluppo Educativo”, è iniziato un percorso di avvicinamento alla lingua inglese per bambini in età prescolare attraverso il gioco, l’osservazione, la sperimentazione in natura.

È il cosiddetto inglese esperienziale, che si assimila non con lezioni o passaggio di informazioni, ma attraverso esperienze essenziali ed immediate a contatto con la natura, dunque sempre all’aria aperta ed utilizzando materiale fornito proprio dal bosco e dagli alberi.

LE PRIME USCITE

I bambini, accompagnati da una insegnante madre lingua inglese e con la supervisione delle educatrici, hanno così potuto divertirsi ed avvicinarsi all’inglese non in una stanza, ma proprio all’aria aperta, trasformando piccole attività di ricerca e di laboratorio in una lezione di inglese.

ASILO NEL BOSCO

Il progetto di “English natural lab” si affianca al percorso già avviato di outdoor education: momenti di crescita e di aggregazione all’aria aperta, contatto con la natura insieme a personale specializzato, sempre in luoghi sicuri e protetti (il giardino della Scuola Primaria, gli spazi verdi comunali, i boschi del Campo dei Fiori)