Baby birdwatching al Campo dei Fiori per i Giorni della Merla

Quest’anno l’appuntamento con i Giorni della Merla è stato davvero speciale per i bimbi della Scuola dell’infanzia di Luvinate. Ieri, lunedì 31 gennaio, nelle consuete attività didattiche in natura secondo il modello educativo di outdoor education avviato quest’anno, i piccoli bambini si sono recati nei boschi del Poggio, nell’area protetta del Parco del Campo dei Fiori, per una vera attività di baby birdwatching.

Galleria fotografica baby birdwatching asilo di luvinate 4 di 6

Muniti di binocolo e di disegni illustrativi preparati con cura delle maestre, si sono impegnati in attività di avvistamento: osservazione degli alberi e di eventuali ospiti sui rami, orme e tracce da riconoscere sul terreno e volatili nel cielo da ammirare.

Una lezione in natura, all’insegna della didattica esperienziale, avviata proprio da quest’anno per consolidare momenti di conoscenza e di relazione ancora più liberi e movimentati. Questo anche per rispondere alle conseguenze della situazione pandemica che rendono necessario, soprattutto per i bimbi, nuove modalità per stare insieme, meglio se all’aria aperta.

In questo senso prosegue anche l’attività di inglese esperienziale: non lezioni a tavolino, ma basate sul gioco, sull’osservazione in natura, all’aria aperta. Modalità didattica molto efficace per apprendere, proprio dall’esperienza, le prime basi per la conoscenza dell’inglese.