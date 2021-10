Alla scuola materna di Luvinate l’asilo si fa nel bosco

Primo speciale pomeriggio per bambini e famiglie con la didattica outdoor e inglese all’aperto. Sabato pomeriggio le aule dell’Asilo si sono proprio spostate nel bosco, presso l’agriturismo Valtinella a Luvinate, in occasione dell’avvio del progetto di didattica esperienziale all’aperto, che caratterizzerà questo nuovo anno scolastico.

I bambini hanno potuto, insieme alle loro Insegnanti e ai nuovi educatori, giocare, scoprire, muoversi, come in una vera e propria “Aula nel Bosco”, favorendo il cosiddetto apprendimento esperienziale. Modalità educativa che caratterizzerà tutto l’anno, sia all’interno del normale orario settimanale, sia con uscite speciali. Inoltre si è avviato il progetto di ‘Inglese in natura’ : primo approccio all’acquisizione dell’inglese non con semplici lezioni e giochi, ma attraverso l’esperienza in natura, in modo che l’inglese sia acquisito attraverso attività semplici e naturali.

Anche i genitori hanno potuto vivere momenti di riflessione e di movimento insieme, per conoscere direttamente il significato della didattica outdoor. «L’emergenza vissuta nell’ultimo anno ha fatto capire l’importanza del contatto con la natura. Da qui l’ offerta soprattutto per i genitori per promuovere durante l’anno esperienze in natura orientate all’acquisizione di conoscenze e competenze, alla ricerca di un miglior benessere per per sè, la coppia e sopratutto per i bambini». E anche per le famiglie ci saranno durante l’anno specifiche uscite in natura.