Be part of it. Progettare il domani è “essere felici nel tempo e nell’eternità”

L’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese, accompagna i ragazzi fino al diploma, proponendo due indirizzi di studio, il Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale e il Liceo Scientifico con sezione a indirizzo sportivo.

Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale, uno (s)guardo al futuro

Credere nelle relazioni come via per educare il cuore e suscitare il bene comune è lo stile con cui gli studenti sono accompagnati per affrontare in profondità questioni attuali e comprendere la complessità del tempo presente.

Sulla scia della tradizione salesiana il Liceo Economico Sociale si arricchisce di una metodologia della ricerca, in cui le scienze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze umane, matematiche e statistiche per analizzare e interpretare fenomeni economici e sociali, mettendo al centro la persona.

L’integrazione di discipline fra loro complementari e lo sguardo critico rivolto alla contemporaneità, si caratterizza nella dimensione dell’internazionalizzazione, dove l’interesse verso culture, lingue, realtà e ambienti diversi offre allo studente gli strumenti e i linguaggi per interpretare il mondo.

Il Liceo delle Scienze Umane promuove convivenza sociale, benessere personale e collettivo, partecipazione responsabile e spirito critico.

Liceo Scientifico a indirizzo sportivo

Scientificità del metodo e cultura sportiva è il binomio che caratterizza lo stile formativo del liceo scientifico a indirizzo sportivo in maniera dinamica e progressiva, contribuendo ad aumentare il senso civico degli studenti e migliorandone l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.

L’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e l’approfondimento delle scienze motorie e sportive, nonché dell’economia e del diritto orienta lo studente a sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.

Allenare il corpo per tenere aperta la mente è la forma di apprendimento che favorisce la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Accanto al rigore del metodo scientifico per coniugare il sapere con il fare, viene affidato allo sport scolastico il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva solidale e rispettosa.

All’interno del progetto educativo salesiano, che guarda allo studente nella sua globalità, trova la sua piena collocazione il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi di crescita e di apprendimento per la costruzione di personalità fondate su valori quali il coraggio, la costanza, il sacrificio, l’impegno, la definizione di traguardi da raggiungere. Osservare, conoscere e praticare il “metodo sportivo” diviene momento autentico di dialogo, incontro, libertà e gioia.

Le regole del gioco insegnano allo studente a ricercare strategie, elaborare analisi con spirito critico, promuovere il benessere, creare sinergie tra corporeità e sensibilità, valorizzare la fragilità e assumere il fair play.

Gli open day dei licei

Sabato 6 novembre – in presenza – dalle 10.30 alle 12.30 – quattro turni di 30 minuti – 5 famiglie per turno (max 3 componenti a famiglia)

Sabato 6 novembre – online – ore 15.30

Sabato 20 novembre – online – ore 10.15 – Liceo Scienze Umane

Sabato 20 novembre – online – ore 11.30 – Liceo Scientifico Sportivo

Sabato 20 novembre – in presenza – dalle 16.00 alle 18.00 – quattro turni di 30 minuti – 5 famiglie per turno (max 3 componenti a famiglia)

Martedì 18 gennaio 2022 – in presenza – dalle 17.00 alle 18.30

Per partecipare agli open day è necessario prenotare.