In bici, a piedi o di corsa: storie “in cammino” al Quarto Stato

Torna, per la quarta edizione, “Un Circolo in Cammino”, l’appuntamento promosso dal circolo Quarto Stato di Cardano al Campo e dedicato a chi percorre cammini, itinerari, viaggi.

Quest’anno l’iniziativa è proposta in tre serate, ognuna delle quali dedicata a una “specialità”: in cammino, di corsa o in bicicletta, con tante diverse storie e percorsi.

Martedì 16 novembre “In cammino” al Quarto Stato

Marialuisa e Enrico : Il Cammino Materano ( Bari- Matera 2020) – La Magna Via Francigena (Palermo- Agrigento 2021)

Pino Aprile: La via degli Dei (Bologna – Firenze 2021)

Dario Aprile: il Cammino di Oropa ( Santhia- Oropa 2021)

Venerdì 19.11 “Di corsa”

Con Dario nel Guinness dei primati. 5 Stati, 145 Km in 24 ore

Con Riccardo sulle 20 cime d’Italia. Da zero a venti.

Martedi 23.11 “In bicicletta”

Gregorio, Giacomo, Antonio, Fabrizio : In sella lungo il Po (Somma L.- Guastalla 2021)

Edoardo e Fulvia : Lungo i canali (Venezia – Trieste 2021)

Come partecipare alle serate al Quarto Stato

Gli incontri iniziano alle 21.15.

Possibilità di cenare dalle ore 20

Posti limitati prenotazione e info cell.3494506893 www.circoloquartostato.it