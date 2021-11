Borse di studio per gli studenti di Vedano Olona

Ancora due settimane utili per partecipare alla quinta edizione del bando che il Comune di Vedano Olona ha indetto per il conferimento di borse di studio riservate agli studenti vedanesi delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e delle professionali che hanno riportato risultati meritevoli nell’anno scolastico 2020/2021.

«Un’iniziativa diventata oramai una tradizione che ha riscontrato grande interesse e partecipazione negli anni precedenti. Un ringraziamento sentito va senz’altro agli sponsor che hanno condiviso le finalità dell’iniziativa e generosamente messo a disposizione i premi», dice il sindaco Cristiano Citterio.

I premi in denaro saranno erogati dalle aziende vedanesi Lati Industria Termoplastici S.p.A. e Centro Style, e dal Centro Sociale Villa Spech.

Questi premi messi a disposizione:

Borsa di studio Prof. Cosimo Conterno – Lati Industria Termoplastici S.P.A. di Vedano Olona, per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado classi quinte:

− Primo classificato/a: 500 €

− Secondo classificato/a: 400 €

− Terzo classificato/a: 300 €

– Quarto classificato/a: 200 €

– Quinto classificato/a: 100 €

Borsa di studio Centro Sociale Villa Spech, per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado classi quarte:

– Primo classificato/a: 500 €

– Secondo classificato/a: 300 €

– Terzo classificato/a: 200 €

Borsa di studio Centro Style, per gli studenti della Scuola di Formazione Professionale classi quarte:

– Primo classificato/a: 300 €

– Secondo classificato/a: 200 €

«Oltre al conseguimento di un riconoscimento economico, ciò che conta è dare fiducia agli studenti e supportare il loro talento e l’impegno manifestato con l’adesione a questa iniziativa» commenta Giorgia Adamoli, assessore con delega alla Scuola ed alla Formazione.

C’è tempo fino al 30 novembre, entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00, per partecipare al bando: le istruzioni per partecipare sono scaricabili dal sito internet del Comune https://www.comune.vedano-olona.va.it/borse-di-studio-per-studenti-meritevoli-a-s-2020-2021

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Servizi alla persona, tel. 0332 867760 email: cultura@comune.vedano-olona.va.it