Cambio-gomme a Cardano, due auto “spogliate” delle ruote durante la notte

Un bel danno, senza dubbio, per gli sfortunati proprietari di due auto “spogliate” delle quattro ruote durante la notte a Cardano al Campo.

Le due auto sono state cannibalizzate in due punti diversi della cittadina vicino a Malpensa, una in via Carreggia, l’altra in via Ferrazzi. In due zone residenziali, una un po’ meno centrale dell’altra (in via Ferrazzi tra l’altro a due passi da una banca).

Le ruote sono state smontate interamente, pneumatico, cerchio e copricerchio, con un danno economico non da poco.

La sorpresa è stata scoperta dai proprietari al mattino. In un prato vicino ad una delle due auto è stato ritrovato anche un attrezzo (una chiave “a croce”) che potrebbe essere stata impiegata dal ladro o dalla banda di ladri entrata in azione.