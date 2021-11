Il centrodestra di Castellanza: “Consiglio comunale con Olgiate e Marnate sulle puzze”

Il centrodestra di Castellanza chiede una riunione congiunta dei consigli comunali di Castellanza, Marnate e Olgiate per discutere il tema degli odori in Valle Olona.

«In campagna elettorale la lista “Centrodestra Unito per Castellanza” aveva preso un impegno chiaro con i cittadini: non far calare l’attenzione sul problema degli “odori” in Valle Olona. Sul tema è stata tenuta alta la sorveglianza perché, ad oggi, il problema non è stato risolto e neppure sono chiare le soluzioni che i vari soggetti responsabili vorranno intraprendere» – spiega il capogruppo Angelo Soragni.

La scorsa settimana Alfa, la società che gestisce il ciclo idrico integrato in provincia di Varese e che ha la responsabilità della gestione del depuratore di Olgiate Olona, ha convocato una conferenza stampa per commentare la questione, presentando il proprio punto di vista che il centrodestra riassume così: “Noi non c’entriamo”.

«Bene, e allora chi è responsabile degli odori? Rispondere a questa domanda è compito degli Enti preposti, ma i Comuni coinvolti devono continuare ad insistere presso di essi e chiedere una rapida soluzione: da troppo tempo i cittadini attendono di sapere».

Per questa ragione il Centrodestra Unito per Castellanza ha voluto stimolare una iniziativa congiunta dei comuni, che hanno l’interesse convergente di trovare una soluzione definitiva al problema. «Una iniziativa unitaria – fanno sapere ancora dal Centrodestra di Castellanza – darebbe certamente più forza e terrebbe più alta l’attenzione sul problema, perché avrebbe anche la caratteristica di essere “istituzionale”. Da qui la richiesta di procedere alla convocazione di una riunione unitaria dei tre consigli comunali».

Soragni poi ci tiene a precisare che «È in ambito istituzionale che devono essere fornite le risposte da parte degli Enti coinvolti, che se ne devono assumere le responsabilità, non nelle conferenze stampa». Ora tocca ai comuni rispondere all’invito del Centrodestra e cogliere l’occasione di dare un segnale forte, di coesione dei tre comuni per la ricerca della soluzione definitiva del problema.