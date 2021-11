Coda in A8 tra Solbiate e Castronno per incidente

Ambulanza dell’Sos di Azzate in azione questa mattina, mercoledì 10 novembre per incidete stradale in A-8.

Lo scontro, che ha visto coinvolte due auto tra Solbiate Arno e Castronno, è avvenuto passate le 7.co.

Due le persone ferite, curate per traumi da codice giallo dai sanitari del mezzo di soccorso: si tratta di due donne di 26 e 40 anni e due uomini di 36 e 46 anni.

Sul posto la Polstrada. Società autostrade segnala code nel tratto interessato.