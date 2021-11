Come sarà il futuro della scuola? Se ne parla a Taino

«Come sarà il futuro della scuola?” È questa la domanda a cui proveranno a rispondere illustri educatori, docenti e scrittori nel convegno organizzato dall’amministrazione comunale, dalla biblioteca e dal museo di storia locale di Taino, con la collaborazione delle biblioteche di Angera, Mercallo, Sesto Calende e il patrocinio del sistema Bibliotecario dei Laghi.

Appuntamento alle ore 16 di sabato 13 novembre al Teatro dell’Olmo di Piazza Pajetta per parlare e discutere del rilancio della scuola che coincide anche con il rilancio del Paese, a seguito dell’emergenza sanitaria. Al convegno, dal nome “Siam pronti alla scuola!”, interverranno importanti ospiti, conosciuti sul territorio e nel mondo dell’Istruzione, come Ettore Puglisi, docente di scuola primaria e scrittore, la pedagogista Moira Minurri, il professor Paolo Zoboli, saggista e insegnante al Liceo Scientifico di Sesto Calende e Andrea Kerbaker, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e “padron di Kasa” al Kapannone dei Libri di Angera.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli, la responsabile del Museo di Storia Locale Laura Tirelli e Marco Tresca, consigliere comunale e moderatore dell’incontro, che sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina del Comune di Taino.

«La scuola è importantissimo centro di aggregazione, socializzazione e istruzione – commenta il primo cittadino Tainese –. Senza dubbio la pandemia ha messo e sta ogni giorno mettendo alla luce nuove necessità e cambiamenti da affrontare in quelle che già rappresentano le sfide del presente. Grazie alla voce e all’opinione di importanti esperti, l’incontro al Centro dell’Olmo sarà l’occasione giusta per un momento di riflessione, ascolto e proposta di soluzioni strategiche, concettuali e pragmatiche per il mondo dell’Istruzione e della formazione».