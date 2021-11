A Como torna la Città dei Balocchi. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, viene riproposto uno degli spettacoli più attesi: da sabato 27 novembre al 6 gennaio 2022 gli edifici del centro storico saranno illuminati con immagini coloratissime e a sfondo natalizio.

Ad aggiudicarsi il bando è stato il Consorzio Como Turistica. Che cosa ci sarà? Gli eventi della lunga manifestazione saranno presentati nel dettaglio nei prossimi giorni ma di certo non mancheranno i punti di incontro più “gettonati” vale a dire la pista di pattinaggio, mentre da Piazza Cavour lungo tutte le vie caratteristiche di Como si troveranno nelle casette di legno le bancarelle di Natale con prodotti artigianali. Tra le bancarelle spunteranno, ovviamente, gli stand enogastronomici.

Confermata anche la ruota panoramica e per i più piccoli la Casa di Babbo Natale che verrà allestita nei Giardini del Tempio Voltiano. Grande protagonista di Como Città dei Balocchi sarà però il Magic Light Festival, spettacolo di luci e installazioni luminose che coinvolge tutti gli edifici principali del centro di Como. Ogni anno il tema degli spettacoli è diverso e quello di quest’anno sarà reso noto tra qualche giorno. Resta inteso che per partecipare all’evento sarà necessario rispettare tutte le norme anticovid ed è probabile che l’organizzazione stia pensando a un modo per gestire il flusso delle persone, sempre molto intenso.