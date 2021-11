Dai robot ai microchip commestibili, un evento “phygital” rivela cosa la scienza ha in serbo per noi

“L’impatto di tecnologie e trend sullo scenario contemporaneo” è un evento da non perdere e il live streaming consentirà a tutti, previa iscrizione gratuita, di seguire una giornata di formazione ad alto livello. Technology & Trends, organizzato da Studio Volpi (foto) e IIT di Genova (Istituto italiano di tecnologia), si terrà mercoledì 17 novembre dalle 10 e 20 alle 13 (clicca per iscriverti).

SCIENZA E AZIENDE ALLEATE PER IL FUTURO

«Trasferire le ultime scoperte scientifiche al mondo delle imprese è sempre stato complicato – spiegano gli organizzatori dell’evento – Sappiamo, però, che scienza e aziende detengono la chiave del successo reciproco: la ricerca ha bisogno di finanziamenti per poter progredire e le aziende hanno bisogno di innovazione per realizzare profitti. Il nostro impegno di domani è quello di mettere in dialogo questi due universi».

Un gruppo di ricercatori e designer di altissimo livello, insieme ad altri ospiti, ci parlerà di come gli ultimi progressi della scienza potrebbero influenzare la nostra vita quotidiana in un futuro non troppo lontano. Il programma prevede la presenza di un fitto parterre di ospiti, tra cui alcuni big del mondo del design: Mauro Porcini, vice presidente e chief design officer di Pepsico, l’architetto e designer, nonché ex chief digital officer di Philips, Stefano Marzano, e Patrizio Cionfoli, direttore design e interazione di Studio Volpi.

TEMI E RELATORI DELLA GIORNATA

Dopo i saluti iniziali di Giorgio Metta (direttore Iit), Matteo Bonfanti (direttore Technology Trasnfer) e Patrizio Cionfoli ( Design director dello Studio Volpi), il programma prevede alle 10.50 un incontro dedicato ai materiali green per tecnologie sostenibili, con l’introduzione del sociologo e fondatore del Future concept lab Francesco Morace e il contributo del senior scientist Athanassia Athanassiou. Il senior scientist Mario Caironi parlerà invece di elettronica organica stampata, sottile e commestibile.

Alle 11.15 si affronterà il tema Salute e benessere: quali sono i nuovi mix di composti naturali in grado di proteggerci da malattie e invecchiamento? E quali i cibi per potenziare piacere e benessere? Ne parleranno il senior scientist Benedetto Grimaldi e il ricercatore Giancarlo Garau.

Alle 11.50 spazio a robotica, intelligenze umanoidi e robot ispirati alla natura con i senior scientist Barbara Mazzolai, Massimiliano Pontil e il ricercatore Daniele Pucci, mentre alle 12.10 l’architetto Giulio Ceppi (Total Tool Milano) e i senior scientist Alessio Del Bue e Massimiliano Pontil affronteranno il tema dell’intelligenza artificiale.

Alle 12 e 35 chiuderanno la giornata Mauro Porcini, Stefano Marzano e Patrizio Cionfoli con un incontro dal titolo “Innovazione e creatività: la sfida del design“.