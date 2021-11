Domenica gli agricoltori portano i trattori in piazza San Vittore a Varese

Domenica 5 dicembre gli agricoltori arrivano con il trattore nel cuore di Varese: è l’appuntamento con le celebrazioni della Giornata del Ringraziamento della Coldiretti provinciale.

Il programma prevede il raduno dei mezzi agricoli nella piazza antistante la basilica di San Vittore.

Qui alle 10.45 la benedizione dei mezzi agricoli, mentre alle 11.30 inizierà la Santa Messa presieduta dal vicario episcopale mons. Giuseppe Vegezzi: in basilica verranno portati all’Offertorio i cesti con i prodotti agricoli del comprensorio prealpino.

«La scelta di svolgere nel capoluogo la Giornata del Ringraziamento rimarca un abbraccio tra l’agricoltura e la città, dopo l’anno più difficile di sempre dovuto alla pandemia che ha profondamente condizionato la vita e l’attività economica del nostro comprensorio e non solo» commenta Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese.

Tutte le iniziative in programma si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria, tra cui la sfilata simbolica di una rappresentanza dei trattori.

La giornata del ringraziamento Coldiretti-CEI

Nata nel 1951 per intuizione della Coldiretti, la Giornata del Ringraziamento è stata fatta propria nel 1975 dalla CEI che l’ha inserita nel calendario liturgico. La Giornata, giunta quest’anno alla 71° edizione, scandisce il tempo della semina e del raccolto ed esalta il ruolo degli agricoltori che producono, coltivano, custodiscono, trasformano e generano cibo sano per tutti. Quest’anno il tema indicato dai vescovi italiani per la Giornata del Ringraziamento riguarda gli animali che concorrono alla creazione, risorsa preziosa per tutti gli agricoltori.