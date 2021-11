Efficientamento idrico, test su una parte della rete di Varese. Possibili disagi in alcuni quartieri

Ai fini dell’efficientamento dell’acquedotto di Varese e in particolare della ulteriore riduzione delle perdite idriche, nella notte tra lunedì 29 novembre e martedì 30 novembre, Lereti effettuerà test di verifica sulla rete servita dal serbatoio Montello. Le attività consistono nella temporanea chiusura dell’acqua in sequenza sui vari comparti per poi rilevarne i dati tecnici necessari grazie a cui disporre in modo mirato le opere di efficientamento.

Fra le ore 22 di lunedì 29 e le 7:30 di martedì 30 novembre potranno verificarsi interruzioni dell’erogazione, cali di pressione e possibile opalescenza dell’acqua che interesseranno in progressione le utenze dei quartieri indicati:

Mustonate – Lissago – Molino Gaggio

Calcinate degli Orrigoni

Masnago

Campigli – Faido

Biumo Inferiore – Biumo Superiore – Bettole

Montello – Paribelli – Sangallo

Colle Campigli – La Brunella

Miogni Superiore

Miogni Inferiore

Avigno