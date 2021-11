Eletto a Taino il nuovo sindaco dei ragazzi

(Foto Comune di Taino)

Gli alunni della primaria Giovanni Pascoli di Taino hanno eletto questa mattina, mercoledì 10 novembre, il nuovo sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi. A rappresentare i compagni di scuola per l’anno scolastico in corso sarà Lisa Biasin, nella foto in fascia tricolore insieme al sindaco Stefano Ghiringhelli.

«Una tradizione importante, nata ormai nel 2014» commenta la giunta che, grazie al lavoro del personale degli uffici comunali, questa mattina ha allestito le urne per lo svolgimento delle votazioni insieme a tre giovani scrutatori di seggio (Irene, Sveva e Lorenzo della classe quarta).

«Sfortunatamente lo scorso anno la pandemia ha impedito di organizzare regolarmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per questo ripristinare un organo dedicato alla scuola e ai più giovani è un segno di ripresa molto importante per tutta la nostra Comunità. Si tratta della terza ragazza a ricoprire l’incarico di sindaco, auguriamo a lei e al resto del consiglio buon lavoro».

Insieme a Lisa Biasin sono stati eletti come consiglieri Francesca Malavolti, Irene Benvenuto, Federico Zambra, Aveva Roncari, Juliette Bettin, Alessandra Pagani, Pietro Bielli, Camila Jennifer Vargas Yaguachila.