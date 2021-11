Gomma sgonfia, atterraggio in emergenza per un aereo cargo a Milano Malpensa

Malpensa in stato di allerta per venti minuti, nel pomeriggio di domenica, per un problema segnalato a un volo da Honk Kong. Al momento dell’atterraggio, dopo ore di volo, la strumentazione di bordo di un B777 ha segnalato pressione troppo bassa su una ruota del carrello principale (i sistemi aeronautici controllano ogni parte dell’aereo).

Alle 14.30 è scattata dunque la procedura di emergenza in pista, durata venti minuti fino al momento in cui il Boeing si è fermato sula pista (cessato allarme alle 14.50).

L’ispezione dei tecnici ha poi confermato che uno degli pneumatici del carrello era sgonfio. Nessun problema di sicurezza, ma l’aereo è stato portato in hangar per la manutenzione.