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Gallarate/Malpensa

Sequestrate a Malpensa oltre due tonnellate e mezzo di tabacco di contrabbando

Controlli rafforzati di Dogane e Guardia di finanza: denunciate 44 persone e contestate 163 violazioni amministrative per quasi 1,85 milioni di euro

contrabbando sigarette malpensa

Oltre due tonnellate e mezzo di tabacco di contrabbando sequestrate e 44 persone denunciate. È questo il bilancio dei controlli intensificati dall’inizio dell’anno all’aeroporto di Milano Malpensa da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di finanza di Varese, impegnate nel contrasto al traffico illecito di sigarette e tabacchi lavorati provenienti dall’estero.

Nel corso delle attività, i militari del Gruppo Malpensa e il personale dell’Adm hanno sequestrato oltre 2.563 chilogrammi tra tabacco e melassa, per un valore commerciale superiore ai 744mila euro. Sono state contestate inoltre 163 violazioni amministrative, con sanzioni complessive vicine a 1,85 milioni di euro.

Dai controlli è emerso che i passeggeri provenivano principalmente dal Nord Africa e dall’Est asiatico e trasportavano nei bagagli stecche di sigarette prive dei contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ammontare dei tributi evasi supera i 190mila euro. Le 44 persone denunciate sono accusate di aver introdotto sul territorio nazionale tabacco di contrabbando in violazione delle norme doganali.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio.

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Pubblicato il 15 Maggio 2026
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