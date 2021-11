ISIS Keynes: più competitivi sul lavoro grazie ai corsi per le certificazioni ICDL e linguistiche

Quale test center accreditato da AICA, l’Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, l’ISIS Keynes di Gazzada Schianno organizza sessioni di esami per il conseguimento della certificazione ICDL – International Certification of Digital Literacy – riconosciuta a livello internazionale. L’attestazione, precedentemente chiamata ECDL, certifica le competenze di base nell’utilizzo del PC e dei principali programmi informatici di Office Automation.

ICDL si compone di due certificazioni principali, ICDL Base ed ICDL Full Standard, e rientra tra gli attestati valutabili ai fini dell’assegnazione dei crediti scolastici, rappresentando anche un titolo in più, riconosciuto a livello universitario e nel mondo del lavoro.

Ma se l’informatica è lo spazio privilegiato in cui si gioca il futuro degli studenti del Keynes, vi è un altro ambito in cui l’Istituto gazzadese si propone come un’eccellenza sul territorio, per questo la scuola organizza i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche PET Livello B1 e first livello B2, per la lingua inglese, livello A2/B1 escolar e dele B2, per lo spagnolo, particolarmente richiesto dagli studenti dell’articolazione RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing, ed infine corsi di preparazione anche per le certificazioni per la lingua tedesca, FIT in deutsch A2 e zertifikat deutsch B1, quest’ultima ancora in programmazione.

Così l’ISIS Keynes di Gazzada Schianno risponde concretamente alle esigenze sempre più specialistiche del mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti la possibilità di conseguire delle certificazioni spendibili sia nel panorama occupazionale che presso i diversi istituti universitari, certificazioni che arricchiscono anche il curriculum degli studenti e ne accrescono la motivazione allo studio delle lingue straniere.

Il progetto prevede non soltanto il lavoro di preparazione per l’esame, ma anche la pianificazione di lezioni di simulazione, con particolare attenzione alle prove di ascolto e conversazione.

Entrambi i progetti hanno riscosso grande seguito presso gli studenti del Keynes che, sempre più numerosi, hanno risposto positivamente alle iniziative lanciate dalla scuola, partecipando con entusiasmo e interesse ai corsi tenuti dagli stessi docenti dell’istituto.