La Caronnese piega la Castellanzese e passa il turno di Coppa Italia

È la Caronnese a spuntarla nei trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D e passare al turno successivo. A Caronno Pertusella – dove per l’inversione di campo era comunque di casa la Castellanzese – i rossoblu si riscattano della sconfitta di campionato in casa del Gozzano ed eliminano dalla competizione i neroverdi, che al contrario non ripetono il successo di domenica.

LA CRONACA

L’avvio è di marca rossoblù, con la Caronnese che sblocca la gara al 14′ con la girata vincente di Putzolu. La risposta della Castellanzese è però immediata e al 21′ arrivano il pareggio, anche se l’1-1 è un’autorete di Lazzaroni che sorprende Angelina con un retropassaggio. Il primo parziale si conclude però con il nuovo vantaggio della Caronnese che al 31′ passano ancora con Rocco.

La ripresa è più combattuta e con il passare dei minuti la Castellanzese si getta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 22’ doppio miracolo di Angelina su Chessa prima e di Galletti su Compagnoni poi. La Caronnese spreca in contropiede il 3-1 e il portiere rossoblu è ancora decisivo su Piran e Chessa, che colpisce anche la traversa. Nel finale è ancora Rosso a chiudere i conti e festeggiare il passaggio del turno.

CASTELLANZESE-CARONNESE 1-3

MARCATORI: 14’ Putzolu (Car), 21’ aut. Lazzaroni (Car), 31’ Rocco (Car), 42’ st Rocco (Car).

CASTELLANZESE (3-5-2): Asnaghi; Compagnoni, Meregalli (1’ st Alushaj), Mazzola (19’ pt Mazzola); Piran, Sestito (9’ st Colombo), Perego, Manfré (19’ st Mandelli), Mei (29’ st Ferrandino); Chessa, Gazzetta. A disp.: Cincilla, Falzoni, Tramutoli, Melli. All.: Cotta.

CARONNESE (4-3-1-2): Angelina; Coghetto (39’ st De Lucca), Galletti, Lazzaroni, Cattaneo; Putzolu, Vernocchi (1’ st Raso), Argento; Rocco (45’ st Boschetti); Vitiello (37’ st Corno), Esposito (39’ st Musazzi). A disp.: Ansaldi, Yamba, Cortesi, Arpino. All.: Scalise.

ARBITRO: Castellano di Nichelino.

NOTE: giornata piovosa, terreno sintetico in buone condizioni. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Perego, Vitiello, Angelina, Rocco. Angoli 2-6. Recupero 2’, 5’.