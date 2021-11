La Casoratese in concerto a Olgiate per Santa Cecilia

Finalmente.

Finalmente è un avverbio che ha un significato particolare.

Di conclusione certo, ma attualmente sta assumendo anche un significato di inizio, di ripresa.

E’ la parola che, in questi ultimi mesi, passa più o meno nelle teste di tutti coloro che, con e per la musica, vivono e lavorano.

I musicisti del Corpo Musicale “La Casoratese” sono certo dei dilettanti ma animati da una forte passione per la musica e dalla voglia di rappresentarla al meglio delle loro possibilità.

Dopo due anni possono dire anche loro: finalmente!

Due anni dall’ultimo concerto del Natale 2019, poi un 2020 iniziato con tante progetti, un concorso da preparare, masterclass da organizzare, nuovi eventi per la Casorate Junior Band.

Poi sappiamo come è andata. Sono bastati un paio di mesi per bloccare tutte le attività. Tutti a casa.

Questo sabato 20 novembre sarà un giorno speciale.

Un concerto di S.Cecilia che sarà ricordato per sempre. Quello della ripresa dell’attività di un gruppo musicale che da anni è diventato un’eccellenza della nostra provincia.

I maestri Emanuele Maginzali e Diego Pavanello guideranno “La Casoratese” in una serata all’insegna dell’incontro della musica con la montagna.

L’evento sarà aperto come di consueto dalla Casorate Junior Band a cui seguirà il concerto della formazione senior de “La Casoratese”.

Come tradizione per questa banda, la proposta dei brani è rivolta al repertorio, sempre in continua evoluzione, di composizioni originali per orchestre di fiati, ma ci sarà spazio anche per brani classici di Bernstein e Musorgskij.

Per questa speciale occasione “La Casoratese” è ospite del bel teatro “Area 101” di Olgiate Olona, grazie alla collaborazione con il CAI sezione di Olgiate e con l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento.

L’appuntamento quindi per gli appassionati di musica per orchestre di fiati è sabato 20 Novembre, alle ore 21:00 presso il TEATRO “AREA 101” , VIA BELLOTTI, 22 a OLGIATE OLONA (VA)

Ingresso libero consentito con green pass.

Per prenotazioni tel: 351 6960061