La comunità di Olgiate Olona piange Gianni Pirola, l’uomo che qualche giorno fa è stato vittima di una caduta in via Sauro, probabilmente a causa di un malore mentre stava camminando con il suo cane al guinzaglio.

Pirola, papà di don Fabio, era stato trasportato in ospedale in condizioni giudicate gravi fin da subito e purtroppo non si è ripreso. A dare la triste notizia alla comunità olgiatese è stato don Giovanni durante la messa delle 18 di lunedì 1 novembre; i familiari hanno disposto la donazione degli organi.

In attesa di stabilire la data dei funerali, la Comunità Pastorale di San Gregorio Magno ha annunciato la recita del Santo Rosario alle 20,15 di oggi, martedì 2 novembre, nella Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo.