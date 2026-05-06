A Olgiate scuola, genitori e Comuni a confronto sulla mensa scolastica

Si è svolto nella giornata del 4 maggio, al Teatrino di Villa Gonzaga, l’incontro pubblico dedicato al servizio di mensa scolastica comunale, promosso dall’amministrazione comunale di Olgiate Olona in collaborazione con la direzione dell’Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini”.

L’assemblea, aperta a tutta la cittadinanza, ha visto “una partecipazione attenta e significativa da parte di genitori, cittadini e rappresentanti della comunità scolastica, confermando l’importanza di momenti di confronto diretto su temi centrali per la vita quotidiana delle famiglie”.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Giovanni Montano, l’assessora ai Servizi Educativi Sofia Conte, il dirigente scolastico Aniello Della Rocca, il dott. Davide Colombo e la dott.ssa Chiara Paramendola in rappresentanza del gestore del servizio Cirfood, la responsabile comunale del settore Istruzione Emanuela Baglio e la tecnologa alimentare Daniela Preatoni.

“La presenza del gestore Cirfood e dei suoi referenti – dice il comunicato del Comune – ha consentito di fornire risposte puntuali e tecnicamente approfondite sui diversi aspetti del servizio. Fondamentale è stato inoltre il contributo delle insegnanti, delle coordinatrici di plesso e dei commissari e delle commissarie mensa, che con il loro lavoro quotidiano rappresentano un presidio di qualità e attenzione. Nel corso dell’assemblea sono stati forniti chiarimenti puntuali sia in merito all’adozione del nuovo regolamento della mensa scolastica, in particolare riguardo al ruolo e ai compiti della commissione mensa, fugando i dubbi interpretativi esposti, sia rispetto alla fase di consolidamento del servizio a seguito dell’introduzione del nuovo gestore, operativo dall’inizio dell’anno scolastico in corso”.

“Il confronto ha permesso di approfondire aspetti organizzativi, qualitativi e nutrizionali, raccogliendo osservazioni e contributi utili da parte dei presenti. L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di ascolto e partecipazione che l’amministrazione comunale ha già sperimentato ed intende proseguire con continuità, attraverso molteplici canali di dialogo già attivi. La volontà condivisa è quella di garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le istituzioni per il confronto aperto, franco e trasparente che rappresenta infatti un valore per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini, scuola e amministrazione, contribuendo a migliorare concretamente i servizi offerti. L’obiettivo generale condiviso è quello di offrire ai bambini e ai ragazzi delle scuole – veri protagonisti e destinatari di ogni azione – un servizio sempre migliore e di qualità. In questa prospettiva, il canale di comunicazione diretto, snello ed efficace rappresentato dall’assemblea pubblica, con la presenza di tutti i soggetti coinvolti, si conferma uno strumento fondamentale per lavorare in modo coordinato, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno, verso un obiettivo comune: il benessere degli alunni. Scuola, amministrazione comunale, società erogatrice del servizio, studenti e famiglie possono infatti raggiungere risultati concreti e duraturi solo attraverso una collaborazione serena, fondata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle prerogative di ogni parte coinvolta”.

L’amministrazione comunale di Olgiate Olona e la direzione dell’Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini” ribadiscono il proprio impegno a proseguire su questa strada, promuovendo ulteriori occasioni di incontro e mantenendo sempre aperto il dialogo con la cittadinanza, nella convinzione che la partecipazione attiva sia elemento imprescindibile per una comunità coesa e attenta ai bisogni di tutti.