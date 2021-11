La contagiosa simpatia di Francesco Muzzopappa approda ad “Un libro nel cuore” a Luino

Per il prossimo appuntamento di sabato 6 novembre alle 17,30 a Palazzo Verbania, il festival letterario “Un libro nel cuore”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Amici del liceo scientifico “Vittorio Sereni” e la storica libreria luinese Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune, raddoppia. E lo fa presentando due libri di uno dei più ironici, divertenti, geniali autori italiani: Francesco Muzzopappa.

Per questa occasione Francesco, in versione autore per ragazzi, riuscirà comunque a rendere l’incontro, come prima si accennava, un momento di grandissimo coinvolgimento per tutte le età.

Si parlerà di “L’inferno spiegato male” e “Il nuovo catastrofico libro di Matt” (entrambi edizioni De Agostini), il primo con disegni di Daw, il secondo di Sio. Due narrazioni esilaranti, che strizzano l’occhio ai ragazzi, ma che sanno divertire anche gli adulti.

“L’Inferno spiegato male” ha il patrocinio del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante e fa scivolare nei gironi infernali tra enigmi da risolvere, scelte da compiere e storie parallele che spesso fanno deviare Dante e Virgilio dalla strada principale verso incontri bizzarri. Ma tutti spassosi e divertentissimi.

“Il nuovo catastrofico libro di Matt” è il secondo libro con protagonista Mattia Pesce, detto appunto Matt, in punizione dopo aver fato schiantare un drone telecomandato sulla serra del vicino di casa. E senza telefono, senza tv, senza videogiochi, non solo è costretto a fare volontariato in un mercatino di antiquariato, ma deve anche vedersela con bulli e… scarpe puzzolenti.

L’ingresso all’incontro è gratuito su prenotazione. Per informazioni: Libreria Cerutti & Pozzi – Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317; Infopoint Luino viale Dante Alighieri, 5 – Luino (Va), telefono 0332. 543546.