La Regio Insubrica a confronto sulla gestione transfrontaliera degli inerti

Si è riunito questa mattina in videoconferenza il Gruppo di concertazione Inerti composto dai rappresentanti del Cantone Ticino, di Regione Lombardia, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, dell’Amministrazione federale delle dogane, dell’Agenzia delle Dogane di Como e Varese e delle Province di Como e Varese e Verbano Cusio Ossola.

I capifila del progetto SWITCH-Interreg “GETRI – Gestione Transfrontaliera Trasporto Inerti Intermodale”, Provincia di Varese e Cantone Ticino, unitamente ai partner Regione Lombardia, ARS Ambiente, LIUC – Università Carlo Cattaneo e Studio DML hanno presentato un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto in vista del convegno finale previsto per venerdì 3 dicembre 2021 a Milano, presso Palazzo Pirelli.

Il progetto mira ad introdurre strumenti di conoscenza e programmazione nella gestione del trasporto degli inerti, studiando l’impiego di sistemi intermodali che prevedano l’integrazione del trasporto su gomma e del trasporto ferroviario.

Maggiori informazioni qui Sono in seguito stati presentati i risultati finali del progetto Controllo Materiali Esteri Transfrontalieri Autorizzati (CO.M.E.T.A.), che si è concluso nel dicembre 2019. I controlli effettuati da ARPA non hanno rilevato criticità sulla qualità dei rifiuti conferiti e hanno evidenziato un trend di miglioramento sulla loro modalità di gestione, come confermato dai controlli effettuati dalla stessa Agenzia anche per gli anni successivi 2020-2021.