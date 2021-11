Le giornate Fai per la scuola partono dal borgo di Morazzone, sulla via Francisca

Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, tornano nella settimana dal 22 al 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione.

Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI” e gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti.

Indossati i panni di narratori d’eccezione, gli Apprendisti Ciceroni accompagneranno le classi in visita alla scoperta di luoghi dal valore storico, artistico, naturalistico e comunque identitari, ovvero significativi per loro e per le loro comunità.

Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e molti altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Il borgo di Morazzone e la via Francisca del Lucomagno

Per l’occasione il borgo di Morazzone proporrà un percorso alla scoperta della sua storia millenaria, che deve la sua importanza al fatto di trovarsi su una strategica via di comunicazione tra la pianura padana e i passi alpini.

Si tratta della Via Francisca del Lucomagno, per secoli percorsa da personaggi di grande rilievo in viaggio tra il Nordeuropa il mondo mediterraneo.

Il percorso partirà dalla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, che conserva rare lapidi romane di epoca imperiale, e condurrà, attraverso monumenti risorgimentali e di pregio, fino alla presentazione del restauro in atto di casa Macchi (foto in apertura), una delle più recenti acquisizioni del FAI.

Si procederà quindi fino al Monumento a Garibaldi, che offrirà l’occasione di raccontare le vicende risorgimentali del territorio; si incrocerà la casa del famoso pittore seicentesco Pier Francesco Mazzuchelli detto Il Morazzone, fino all’antica chiesa di Santa Maria le cui origini risalgono al XV secolo.

La breve camminata si concluderà infine presso il cantiere di casa Macchi, prezioso e affascinante palazzotto liberty, ancora in fase di restauro.

I luoghi che si incontreranno lungo il percorso presentano un ampio scorcio storico, che permette di abbracciare le fasi rilevanti del territorio varesino.

Morazzone, tra l’altro, è anche il soprannome del famoso pittore Pier Francesco Mazzucchelli, originario del paese, di cui si osserverà dall’esterno la casa e che verrà raccontato dagli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo di Gazzada.

La passeggiata lungo il borgo, inoltre, svelerà splendide ville Liberty, costruite nell’Ottocento, approfondite dai ragazzi del Liceo Artistico Frattini di Varese.

Il contest: #latuaideagreen

Agn Energia per il sesto anno consecutivo, è sponsor principale dell’evento del FAI dedicato alle scuole. Il grande interesse nei confronti di iniziative che coinvolgono la scuola, insieme all’attenzione e al rispetto per l’ambiente, hanno portato Agn Energia a sostenere anche quest’anno il progetto dalla forte valenza didattica, sociale e culturale, attraverso un’iniziativa di sensibilizzazione e informazione sulle condizioni dei nostri mari e oceani, che si concretizzerà nella realizzazione di un’opera di street art scelta direttamente dagli studenti.

In occasione dell’evento verrà infatti lanciata una nuova edizione del contest online #LATUAIDEAGREEN: dal 4 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 gli studenti potranno scegliere l’opera di street art che ritengono più significativa per riflettere sul tema della salvaguardia dell’ecosistema marino, in linea con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 definiti dall’Onu.

L’intervento si propone anche come strumento di riqualificazione urbana, unendo mezzi di espressione artistica, giovani delle scuole e territorio.

I ragazzi avranno inoltre la possibilità di vincere un premio del valore di 500€ e far dedicare alla loro scuola il contributo che Agn Energia destinerà alla manutenzione annuale della Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Bene del FAI dal 1987.

Meravigliosa insenatura all’estremità della penisola sorrentina, davanti ai faraglioni di Capri, la Baia di Ieranto si inserisce in uno scenario naturale e paesaggistico unico – tra il verde argenteo degli olivi e il blu cristallino del mare – che per la sua incantevole bellezza ha ispirato miti e leggende. Biodiversità, mare incontaminato, tradizione e sapienza agricola, insediamenti difensivi e sistemi produttivi di tipo industriale si integrano armoniosamente creando un equilibrio perfetto tra opera dell’uomo e opera della natura.

Le peculiarità dell’ecosistema marino e l’elevato valore paesaggistico hanno reso la Baia di Ieranto Sito di Interesse Comunitario incluso all’interno dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Il contest #LATUAIDEAGREEN e l’iniziativa a sostegno della manutenzione e tutela ambientale e paesaggistica della Baia di Ieranto sono volti a sensibilizzare i giovani alla sostenibilità ambientale e completano l’esperienza di cittadinanza attiva vissuta dagli studenti in occasione di Giornate FAI per le scuole.

La decima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Le visite al borgo di Morazzone sono realizzate con il contributo di Fondazione Cariplo.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania, Regione Lazio, Provincia Autonoma di Trento e Fondazione CARICAL per i contributi concessi. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa. Le Giornate FAI per le scuole sono attuate, inoltre, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Scuola.

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.giornatefaiperlescuole.it