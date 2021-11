Limitazioni provvisorie sulla Ss336 tra Busto Arsizio e Gallarate

Proseguono i lavori di risanamento strutturale del viadotto della strada statale 33 “del Sempione” che sovrappassa la strada statale 336 “dell’aeroporto della Malpensa” tra Busto Arsizio e Gallarate. Per consentire lo svolgimento dei lavori sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito lungo la SS336 (foto di repertorio).

Per contenere i disagi al traffico, gli interventi si svolgeranno in orario notturno con chiusura al traffico dal km 2,300 al km 3200, in entrambe le direzioni a partire da questa sera fino a giovedì 26 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 06:00 del giorno successivo.

Durante la chiusura della SS 336, il traffico diretto in Autostrada A8/Busto Arsizio dovrà uscire allo svincolo di Gallarate Est al km 3,200 della statale336, percorrere lo svincolo seguendo sempre le indicazioni per Milano, proseguire lungo la statale 33 “del Sempione” fino alla prima rotatoria, qui invertire la marcia e tornare lungo la statale 33 fino alla rampa di immissione sulla statale 336 direzione Autostrade.

Il traffico diretto a Malpensa dovrà uscire allo svincolo di Gallarate est al km 2,300 e proseguire seguendo le indicazioni per Malpensa fino alla rampa di immissione in statale 336 per Malpensa.