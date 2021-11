L’inaugurazione del nuovo Postamat nel centro storico di Gemonio

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi su VareseNews, al momento dell’installazione, ma da oggi il nuovo ATM Postamat di Gemonio è ufficialmente realtà. Lo sportello automatico situato nel pieno centro del paese – in piazza della Vittoria, di fronte alla chiesa parrocchiale – è stato inaugurato alla presenza del sindaco Samuel Lucchini e di Antonio Ruvo per Poste Italiane.

Si tratta del 16° sportello di questo genere posizionato in un piccolo comune della provincia di Varese (il limite degli abitanti per questa definizione è fissato in 5mila) grazie a un programma apposito dell’azienda postale dedicato a questa categoria di comunità locali.

«Questa iniziativa segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’azienda al territorio seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese – ha spiegato Ruvo che è il responsabile Mercato Privati per la Filiale di Varese – L’iniziativa è coerente con i principi sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese».

L’introduzione del Postamat, che oltre a Gemonio serve anche i centri vicini, era attesa dalla popolazione soprattutto in un momento in cui diverse banche stanno riducendo il numero di sportelli di prossimità a causa degli accorpamenti tra grandi gruppi.

«Per noi è un traguardo molto importante e a nome di tutta l’amministrazione ringrazio Poste Italiane – è il commento del sindaco Lucchini – Il nuovo ATM Postamat garantirà continuità al cittadino ma anche al turista (Gemonio di recente è entrato a far parte di una rete di paesi del Medio Verbano). Un segnale di attenzione dell’azienda per dimostrare che questi piccoli centri hanno ancora un valore e potranno rivestire anche in futuro un ruolo importante nella società».

Le operazioni previste – e in funzione senza sosta lungo tutto l’arco della settimana – sono quelle di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. Invariati infine gli orari dell’Ufficio Postale, aperto dal lunedì al venerdì tra le 8:20 e le 13:45, il sabato dalle 8:20 alle 12:45.