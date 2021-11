Luca Marino presenta il nuovo album “Una musica più umana”

Luca Marino conclude il suo 2020/2021 con “Una musica più umana”, il quinto album in uscita il 30 novembre. Conterrà tre inediti oltre a tutti i singoli pubblicati “come fossero post” nel corso di questi ultimi due anni. “Un album frammentario come la vita. Questo il risultato del mio tentativo di definire il presente pubblicando brani al ritmo dei social.”

Creato in questi due anni insieme ai suoi follower “una musica più umana” è stato anche un tentativo di mantenere un contatto tra le persone quando proprio questo veniva a mancare. Grazie al lato ”umano” dei social è stato così possibile creare questa opera e non solo.

“Realizzare questo album mi è servito per non perdere la testa mentre ero senza lavoro. Darmi lo scopo di raccontare il presente è stato terapeutico, utile ed ha anche fatto da surrogato a quello che più mi è mancato come artista in questi due anni: il pubblico”, racconta il cantante di Busto Arsizio.

Attraverso brani ispirati da diverse influenze musicali che spaziano tra diverse sonorità l’album racconta di paure, emozioni, speranze e fatti che contraddistinguono l’essere umano. L’uomo, da sempre al centro di tutti i suoi lavori, in “una musica più umana” diventa un pretesto per fare riflettere e soprattutto per invitare le persone all’autoanalisi e all’autocritica.

Questa la tracklist dell’album:

Mondo gira

Letale iniezione di fiducia

Aspetto primavera

Vento caldo

Sotto lo stesso sole

Mi manchi

Come stai?

Oddio

Scriverò canzoni

BIOGRAFIA LUCA MARINO: UNA CARRIERA “ALLA ROVESCIA”

Classe 1981, Luca Marino esordisce al festival di Sanremo nel 2010, calca il palco di X-Factor come autore l’anno a seguire ed infine sceglie la strada come suo palco principale diventando busker. Ad oggi ha all’attivo quattro album, uno con una major (Warner Music) e tre da indipendente con relativi singoli. L’ultima sua uscita discografica è stata il singolo “Mi manchi” il 24 agosto del 2021.