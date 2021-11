“Mai sole”, assessori e consiglieri di Caronno Pertusella in un video per celebrare le donne

Un video per dire alle donne che non si devono mai sentire sole. Lo hanno realizzato consiglieri comunali e assessori di Caronno Pertusella in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che viene celebrata il 25 novembre.

“In piedi signori, davanti ad una donna” dice il sindaco Marco Giudici, con i consiglieri che a turno di segnano il volto con un pennarello rosso e la voce della vicesindaco Cinzia Banfi che ricorda i motivi per cui bisogna, anzi è necessario, celebrare questa giornata: per le donne maltrattate, calpestate, offese, denigrate.

Un video davvero d’impatto, coinvolgente e denso di significato per un’amministrazione come quella di Caronno Pertusella che fa dell’inclusione e del rispetto propri valori fondanti da sempre.

Al termine, la schermata finale ricorda i numeri da contattare per chi ha bisogno di aiuto e di supporto: il 1522 o il 112 per le forze dell’ordine e sul territorio l’associazione Insieme Donna Onlus (3342911791 – insieme.donna@gmail.com).