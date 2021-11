A Malnate i bambini vanno “In Cammino verso i diritti”

Sabato 20 novembre sarà la Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un argomento molto sentito a Malnate, che da anni cura e porta avanti il progetto “La città dei bambini e delle bambine” e una delega speciale per la “Città dei Bambini”, in carico all’assessore Nadia Cannito.

Ed è proprio dall’assessorato della “Città dei Bambini” che è nato l’evento che si terrà sabato 20 novembre: una camminata con tanti giovani cittadini malnatesi “In Cammino verso i diritti”.

Il ritrovo è programmato per le ore 14.30 al Parco I Maggio di via Savoia; sarà il Consiglio Comunale dei Bambini di Malnate ad accogliere i partecipanti e guidere l’iniziativa. Il cammino avrà come destinazione un altro parco cittadino, quello di Villa Braghenti in viale Kennedy. Qui verrà piantato un melograno come simbolo dei diritti dei bambini. I consiglieri del Consiglio dei Bambini leggeranno i diritti da loro scelti e poi ci sarà una dolce sorpresa per tutti i partecipanti.

È desiderio dell’Amministrazione Comunale che questo evento sia un momento di riflessione e conoscenza dei principali diritti dei bambini, del loro rispetto e della loro tutela.