Una petizione per chiudere il centro commerciale di Arese il 26 dicembre

«È Natale anche per noi che siamo aperti 7/7 dalle 9 alle 22!!! Il 26 dicembre è un diritto di tutti stare a casa». Lo scrivono alcuni dipendenti del centro commerciale “Il Centro” di Arese che chiedono alla direzione, attraverso una petizione su Change.org, di tenere chiuso il mall per Santo Stefano. L’obiettivo dei promotori è quello di arrivare almeno a 7500 firme e già sono più di 6 mila le persone che hanno raccolto l’appello.

Il senso della richiesta è chiaro: il 26 dicembre sarebbero comunque pochissimi i clienti del complesso commerciale e la maggior parte di loro vi si recheranno per effettuare cambi merce o resi. Perchè, dunque, non dare la possibilità ai lavoratori di stare a casa con la propria famiglia? Molti, infatti, vengono da fuori regione e non avrebbero nemmeno il tempo materiale di tornare in famiglia per il Natale.

Qui la petizione: https://www.change.org/p/dipendenti-negozi-chiusura-c-c-il-centro-arese?