Quadri all’asta in Sala Veratti a Varese per sostenere la ricerca

Si terrà in Sala Veratti (via Veratti, 20 – Varese), una mostra di quadri di artisti contemporanei e non con incanto finale per beneficenza dal titolo “Forme e colori per rinascere in-vita”.

Oltre cinquanta quadri, donati dalla professoressa Giuseppina De Maria, critica d’arte per passione, saranno messi all’incanto per raccogliere fondi a favore della Ricerca e Cura della leucemia. Destinatario è il Comitato Stefano Verri, che opera sul territorio da ventidue anni per sensibilizzare e sostenere studi e ricerca.

Questi gli autori dei quadri esposti: M. Alioli, A. Ambrosetti, S. Barudy, E. Bellapi, M. Bogani, G. Braques, B. Carati, S. Carpini, S. Colombo, L. Conti, D. Cristoforo, M. Fergnani, B. Ferrari, M. Gribova, L. Lecchi, F. Mancuso, Miorin, V. Monico, A. Nicora, S. Papa, L. Pessina, E. Ricci, G. Sommaruga, S. Salomoni, V. Vanetti, P. Vignola, G. Zucchetti,

La mostra sarà visitabile: venerdì 26 e sabato 27, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Domenica 28 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 con orario continuato.

L’incanto inizierà domenica 28 alle ore 16,00

Domenica 28 novembre alle ore 15,30 saranno illustrate le finalità dell’evento da Emilio Verri, presidente del Comitato Stefano Verri e la professoressa De Maria presenterà le opere.