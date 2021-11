Quali sono le marche migliori di tagliaerba

Conoscere le migliori marche di tagliaerba può essere un ottimo modo per prendersi cura del proprio giardino con gli apparecchi più adeguati che il mercato propone. Ma come si può stabilire se un brand sia da preferire o meno rispetto a un altro? La notorietà del marchio è senza dubbio un aspetto importante, ma non può essere considerato l’unico su cui basarsi: per questo vale la pena di dare uno sguardo anche ai commenti lasciati sul web dai consumatori, per conoscere l’opinione di chi ha già avuto modo di acquistare questo o quel prodotto e valutarne il livello di soddisfazione. Se è vero che alcuni marchi sono così celebri che non è possibile mettere in discussione la loro affidabilità e la loro qualità, è altrettanto vero che ci sono marchi molto meno noti, ma non per questo da trascurare o da evitare.

Qualche consiglio da tenere a mente

Il settore dei tagliaerba è caratterizzato dalla presenza di marchi che magari sono più venduti rispetto ad altri, forti di un successo maggiore. Ciò non deve, però, indurre a pensare che si tratti dei soli brand su cui puntare. Insomma, si parla di marchi che magari nel corso del tempo si sono guadagnati la leadership nel settore, ma non è detto che questi siano adatti a tutti gli acquirenti, per esempio perché le loro soluzioni – pur di qualità – sono fuori budget per chi non si può permettere di spendere molto. Insomma, i migliori marchi non sempre sono quelli che offrono le funzioni più avanzate e le tecnologie più recenti, ma quelli che garantiscono una resa ottimale in funzione di ciò che si è disposti a spendere: quel che si definisce come rapporto qualità prezzo. Non è detto che spendere poco implichi per forza acquistare un prodotto modesto: se si è bravi nello scegliere, significa semplicemente che si è trovato il prodotto più in linea con le proprie esigenze.

Tagliaerba-top.com: ecco dove conoscere i modelli di tagliaerba migliori

Se si è interessati a scoprire quali sono i tagliaerba professionali più interessanti presenti sul mercato in questo momento, si può fare sicuro affidamento sul sito web Tagliaerba-top.com, che raccoglie un vasto assortimento di recensioni dedicate a tutti i principali modelli che si possono trovare in commercio.

Come trovare il tagliaerba migliore

Ma come si può essere certi di trovare un tagliaerba perfetto per i propri bisogni? È necessario, prima di tutto, definire con la massima precisione quali sono i bisogni in questione. È evidente, per esempio, che chi possiede un giardino di piccole dimensioni non ha bisogno di un tagliaerba professionale. Si può risparmiare, quindi, evitando di affidarsi al brand più prestigioso per privilegiare un modello hobbistico, forse meno performante ma di sicuro più adatto alle esigenze del caso. Si può rinunciare a un pizzico di comfort e a un po’ di potenza pur di essere certi di tenere nel capanno degli attrezzi un tagliaerba davvero adatto alle proprie necessità.

Quali sono i marchi migliori del settore

Nel settore dei robot tagliaerba, i brand più noti sono Worx e Wiper, ma meritano di essere citati anche Robomow e Ambrogio. Decisamente più ricco è l’assortimento se si tiene conto, oltre che dei robot, anche dei trattorini e dei tagliaerba. In questo caso si spazia da Harry a Husqvarna, da Garland a Gardena, da Grizzly a Grin. E, ancora, ecco i marchi Active, Alpina e Greenworks, senza dimenticare Flymo e Farmer. Degli importanti punti di riferimento nel settore sono anche Einhell ed Efco, mentre assicurano standard di qualità più che elevati nomi del calibro di Dayee, di Castelgarden o di Bosch.

I best seller del settore

Andando oltre i singoli marchi e approfondendo la conoscenza di alcuni modelli, nel novero dei best seller meritano di essere citati il Trattorino McCulloch M165-97T e soprattutto il TS 138 di Husqvarna. Quest’ultimo è un tosaerba trattorino con ruote motrici che applica il taglio mulching; la semplicità di utilizzo è uno dei suoi punti di forza. È un tagliaerba consigliato per chi ha un giardino di piccole o al massimo medie dimensioni.

Il robot da giardino Worx Landroid WR141E

Un altro prodotto di assoluta qualità è Landroid Worx WR141E, con comando wifi e dotato di tre lame mobili. Si ricarica in circa un’ora e mezza e si caratterizza per un livello di rumorosità pari più o meno a 65 decibel. La rapidità di azione è una delle sue caratteristiche peculiari: a parità di tempo di lavoro è in grado di trattare il 30% di superficie in più dei concorrenti. La tecnologia di taglio brevettata permette a questo dispositivo di raggiungere anche gli angoli più ostici e in apparenza impossibili. Non serve programmare il tosaerba, dal momento che esso comincia a tagliare semplicemente con la pressione di un tasto. Il wifi, in ogni caso, assicura il controllo da remoto, possibile per mezzo dell’app dedicata. Con lo smartphone è possibile, per esempio, calcolare l’area in cui l’apparecchio dovrà operare: tutto quel che si deve fare è percorrere il perimetro del giardino.