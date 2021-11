Quei cianobatteri che colorano di verde il lago di Varese

Oggi 18 novembre alla Schiranna le acque del lago di Varese erano di un bellissimo colore verde, non so se questo è determinato da un rilascio delle alghe o di inquinamento. Certo che si presenta come se qualcuno ci avesse versato della vernice o polvere verde.

Anche le michette di pane che qualcuno ha gettato nella acqua hanno preso un colore verdognolo e alcuni uccelli lo pizzicavano, un vero schifo. A che punto è arrivato il degrado del nostro lago! La colpa e anche di numerosi cittadini maleducati che gettano i loro rifiuti alimentari con la scusa di nutrire gli animali selvatici. Si auspica che vengano affissi cartelli che chiaramente proibiscono un tale scempio e che vengano effettuati severi controlli. Da un vostro lettore

Enzo

Un’altra segnalazione, una delle tante arrivate in redazione nelle ultime settimane. Perché l’acqua del lago di Varese è verde? Di un verde intenso che ricorda quasi un “prato galleggiante”. La risposta non è semplice e non la si può liquidare con una battuta: “Il lago di Varese è inquinato e non sarà mai balneabile”. Non è così. Certo, quello strato verde è un segnale ben preciso che qualcosa ancora non va come dovrebbe ma il progetto di risanamento del lago viaggia nella direzione giusta. I passi che sono stati fatti dall’Aqst, l’accordo quadro di sviluppo territoriale di Regione Lombardia, e soprattutto l’ingente investimento economico dovrebbero con il tempo portare i frutti sperati.

Si tratta, in sintesi, di cianobatteri, un gruppo di batteri in grado di svolgere il processo di fotosintesi. Sono organismi presenti naturalmente nelle nostre acque, soprattutto laghi e stagni. Però se il corpo idrico è soggetto ad un eccesso di sostanze nutritive (eutrofizzazione) molte specie di cianobatteri possono essere favorite e moltiplicarsi. Molti dei laghi di dimensioni medio-piccole, come quello di Varese, sono soggetti ad eccesso di nutrienti derivato da scarichi fognari, il vero grande problema da risolvere per quanto riguarda il nostro bacino.