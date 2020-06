Come funziona l’impianto ipolimnico

Le grandi grate di colore grigio sembrano prendere vita non appena il tecnico della Provincia Alessandro Canziani assieme all’assessore regionale Raffaele Cattaneo aziona i “bottoni“ che fanno partire le tre pompe del sistema di aspirazione dell’acqua negli strati più profondi del lago di Varese, che si spera possa con questi interventi presto tornare ad essere balneabile.

Il rumore assicura che l’impianto – fermo da alcuni decenni per via degli odori prodotti dalle grandi quantità di solfato di zolfo riportate in superficie – sia in grado di fare il suo mestiere: è una prova, ma per il momento tutto “gira” secondo copione: «Ogni pompa ha una portata di 333 litri al secondo per un massimo di un metro cubo al secondo, una portata considerevole se si pensa che la portata media in uscita nel fiume Bardello è di 2,5 metri cubi al secondo», spiega il tecnico Canziani.

«Esistono due tubazioni. Una di aspirazione che va a prelevare tramite griglie sommerse a 25 metri ricche di azoto e forsforo, le prime stanze responsabili dell’eutrofizzazione. L’acqua viene aspirata e spinta verso un punto di scarico con tubazioni di mandata sul Bardello, a circa 1,5 chilometri col punto di scarico che si trova più o meno 200 metri a valle dalle chiuse. Le pompe spingono l’acqua con molta forza attraverso tubazioni del diametro di un metro, e confluiscono in una apposita vasca di “rallentamento cinetico“, appunto prima dello scarico».

Per ora le acque vengono immesse nel Bardello così come sono, senza una depurazione, ma sono miscelate assieme ad aria e alle acque superficiali, più povere di nutrienti e quindi restituite nel fiume già con una qualità migliore, con più ossigeno e non si esclude che in futuro verranno miscelate ad ossigeno.

Nel mese di luglio, come ha fatto sapere l’assessore Cattaneo, si terrà un evento pubblico per informare i cittadini dell’andamento del progetto.