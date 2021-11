Sciopero di 24 ore per i lavoratori di Mle Bcube di Malpensa: a rischio anche le consegne Amazon

Usb e Cub Trasporti insieme ai lavoratori di Mle Bcube di Malpensa, che ha in carico anche il magazzino Amazon, sono in sciopero per 24 ore dalla mezzanotte del 26 novembre nella giornata del Black Friday. Già nella notte, i lavoratori hanno bloccato lo scarico delle merci causando disagi, tanto che alcuni aerei cargo sono partiti vuoti.

Dalle 10 di questa mattina i lavoratori hanno protestato con un blocco stradale di più di due ore “per rivendicare – spiega una nota di Usb e Cub Trasporti – il salario perso nel passaggio di internalizzazione che non è stato riconosciuto grazie agli accordi presi dall’azienda con Cgil, Cisl, Uil e Ugl oltre a contestare un accordo sottoscritto tre giorni prima dello sciopero che prevede briciole insignificanti per i lavoratori, nel tentativo di depotenziare lo stesso sciopero”.

“Presidiato anche il magazzino Amanzon di Malpensa, gestito dalla stessa Mle Bcube – conclude la nota – con un abuso di precarizzazione dei contratti e di finte stagionalizzazioni che durano anni. I lavoratori non cadono nella trappola dell’azienda e dei sindacati complici”.