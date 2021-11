SPIRIT OF DUBAI: L’ITALIA PIEGATA DALLA CRISI

Un recentissimo rapporto di previsione sull’economia italiana, pubblicato lo scorso 16 ottobre dal Centro Studi di Confindustria, rivela che malgrado la timida risalita del PIL italiano, il gap rispetto alla situazione del Tricolore pre-pandemia è, al momento, ancora più ampio rispetto a quello degli altri principali partner del Paese, poiché la caduta del 2020 è stata, tra tutti, la maggiore registrata.

Lo stesso documento, poi, attesta che lo Stivale ha subìto un impatto notevolmente maggiore in tema di rincari per le varie commodity gravanti sui cittadini, rispetto ad altri Paesi delle economie occidentali, questi ultimi tutti interessati da tali rialzi ma nessuno in maniera così pressante come in Italia.

SPIRIT OF DUBAI: IL PAESE ESEMPLARE

Con ben lontane e differenti previsioni rispetto allo scenario nazionale interno, lo sceicco Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, erede al trono di Dubai, ha dichiarato che l’economia del suo Paese crescerà nell’anno corrente del 3,1% e nel 2022 del 3,4%.

Così, riporta, infatti, la testata Khaleej Times lo scorso 22 settembre, in cui si specifica che lo stesso Sceicco ha Twittato che: “gli EAU hanno lavorato congiuntamente durante la pandemia, rendendo il Paese uno fra i migliori nella lotta contro il Covid-19”.

SPIRIT OF DUBAI: IL PROFUMO E LO SLOGAN

Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, puntano al raggiungere il livello top per ogni nuova attività che intraprendono, dalle più avanguardistiche costruzioni immobiliari da guinness, ai prodotti di spicco di prima linea, quale il profumo Dubai Bahar di Spirit of Dubai. Quest’ultima, infatti, è una pregiatissima fragranza che si ispira al mare e alla costa di Dubai, alle onde e alle spiagge di sabbia bianca, ai profumi di limone, lime e note acquatiche: tutti elementi naturali che esaltano le peculiarità di questo fortunato Paese.

SPIRIT OF DUBAI: UNA FELICE REALTA’

Dubai è un Paese di alto livello da ogni punto di vista: il vero spirito del Paese, infatti, è essere “la città più felice del mondo”, così come si legge in aeroporto all’arrivo dei passeggeri, e cosa significhi non è difficile intuirlo. Grazie all’attenzione al progresso tecnologico e mettendo in atto una strategia di sviluppo di lungo periodo che va ben oltre le risorse naturali generate dal petrolio, Dubai rappresenta un modello esemplare per qualsiasi altro Paese che voglia evolversi, migliorare e ottimizzare le proprie risorse.

SPIRIT OF DUBAI: TUTTO DA SCOPRIRE

Le capacità economiche e finanziarie degli Emirati Arabi Uniti, dimostrate chiaramente negli ultimi mesi di grave crisi mondiale in cui Paesi si sono distinti per essere i più capaci nella gestione e nella protezione della loro economia interna nonché nella volontà di migliorarsi continuamente e fortemente, hanno già portato decine di imprenditori italiani a investire a Dubai. Daniele Pescara, CEO di falcon Advice, (powerlink: https://danielepescaraconsultancy.com) riceve ogni giorno numerosissime richieste di costituzione e trasferimento di società a Dubai da parte dei più illuminati imprenditori che desiderano tutelare il proprio business.

Grazie allo sguardo sempre focalizzato al futuro, infatti, gli UAE si confermano il porto sicuro per ogni imprenditore oculato che voglia mettere in sicurezza la propria società e le proprie risorse. Così, la Falcon Advice riesce abilmente a gestire i continui contatti da parte degli investitori, anche grazie alla speciale collaborazione con i principali Istituti di Credito del Paese. Rivela, infatti, l’imprenditore Veneto che “il segreto per rilanciare la propria realtà imprenditoriale italiana è proteggerla nei Paesi del Golfo Persico che offrono supporto economico e sicurezze finanziarie, grazie alle loro zone franche”.

