Studenti e docenti del Don Milani di Tradate in missione a Cracovia

La prima mobilità studentesca dopo la fine dell’allerta sanitaria ha coinvolto a sette studenti dell’istituto Don Milani di Tradate che in questi giorni sono nella città polacca di Cracovia accompagnati dalle docenti Alessandra Castelli e Antonio Di Rella, nell’ambito del progetto europeo Heritage4Development.

I ragazzi dell’istituto superiore tradatese portano i frutti del lavoro che stanno svolgendo per un progetto Erasmus+ che affronta a 360 gradi il tema del valore delle eredità culturali, da quella legata alle tradizioni industriali a quella più vicina al folclore e agli elementi identitari per giungere all’analisi della sostenibilità turistica di questi elementi attrattivi.

In particolare, l’approfondimento degli studenti del Don Milani è legato agli elementi del digitale quale strumenti di analisi del concetto di eredità e presentano i propri lavori di ricerca intorno al patrimonio industriale della Valle Olona.

A Cracovia, poi, i ragazzi sono impegnati in attività di laboratorio e visite a siti di interesse per promuovere il concetto di beni culturali in rapporto al tema dell’imprenditorialità.

L’iniziativa a cui partecipano gli studenti tradatesi coinvolge scuole di cinque paesi europei: Grecia, Polonia, Spagna, Turchia oltre naturalmente all’Italia.