Tornano le scatole di Natale a Busto, Castellanza e Cassano Magnago. Ecco dove consegnarle

Visto il successo e la felicità delle tante famiglie che l’hanno ricevuta l’anno scorso, quest’anno alcune associazioni del territorio che aiutano le famiglie in difficoltà, ripeteranno l’esperienza delle scatole di natale coordinate da Casaringhio, .

Le scatole verranno consegnate direttamente ai bisognosi e le associazioni a cui andranno le scatole sono Conoscere è vita, Mensa del Padre Nostro di Castellanza, Casaringhio, le famiglie dei detenuti.

I punti di raccolta delle scatole sono:

BUSTO ARSIZIO:

– Via delle cicale 2 (sede dell’associazione)

– via lamarmora 9 Busto Arsizio chiamando la volontaria Katia al 3452651727

CASTELLANZA – SOLO SCATOLE PER BAMBINI DAGLI 0 AI 14 ANNI:

Mensa del padre nostro nei giorni di Martedi 14 e giovedì 16 dicembre dalle 15 alle 18

E sabato 18 dicembre dalle 9 alle 12 in piazza mercato.

CASSANO MAGNAGO

• Art Cafè in via Mazzini, 5 ( angolo Piazza Italia )

• Ever Baby in via V. Monti, 24

• Floricoltura Bazzini in via A. De Gasperi, 48

• KM Hair, Beauty & Barber in via Mazzini, 25

• Ristorante 900 in via G. Garibaldi, 100

ECCO LE ISTRUZIONI PER LA CREAZIONE DELLA VOSTRA SCATOLA, MI RACCOMANDO USATE IL CUORE E LA FANTASIA

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione:

SCATOLA UOMO/DONNA:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo

Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo…non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà)

Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

SCATOLA BIMBO:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola

MI RACCOMANDO INDICARE SEMPRE SE DESTINATO A MASCHIO O FEMMINA E PER BAMBINI L’ETÀ