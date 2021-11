Tutti in piazza Belvedere con Valbossa In Rosa

Nonostante si sia entrati nel mese di novembre, “Valbossa IN Rosa” non si ferma. La terza edizione della manifestazione tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno continua proponendo nuovi appuntamenti. (nella foto la camminata In Rosa sul Lago di Varese)

Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa del maltempo, sabato e domenica andrà in scena “Tutti IN Piazza”, festa popolare che ad Azzate, in piazza Ghiringhelli (il famoso Belvedere), proporrà castagne e street food. In particolare, sabato 6 novembre, dalle ore 14, con l’associazione di promozione sociale IN Valbossa sarà possibile gustare castagne e salamelle, mentre i Genitori della Scuola dell’infanzia daranno vita ad “Happy Halloween”, l’evento che nello scorso weekend era stato rinviato a causa della pioggia. Con il supporto del Comune di Azzate, dell’Associazione Commercianti, del Comitato genitori della scuola primaria, del Gruppo Alpini e della Pro loco, alle ore 16.30 andrà in scena la lettura animata “Il mostro peloso” con Liliana Maffei in abbinamento con la sfilata in maschera dei bambini. Invece domenica 7 novembre, dalle ore 10 e fino al tardo pomeriggio, saranno IN Valbossa, Commercianti e Alpini a proporre castagne, vin brulè, salamelle, pizza fritta e zucchero filato.

Nel frattempo, visto il successo sinora ottenuto, IN Valbossa – d’intesa con l’artista e con il suo staff – ha deciso di estendere per un ulteriore weekend l’apertura della mostra “Il Giardino dell’Anima” di Mario da Corgeno inserita nel cartellone della terza edizione di “Valbossa IN Rosa”. Pertanto, nell’atelier di via Broli 3, a Vergiate, l’esposizione sarà visitabile oltre che sabato 6 e domenica 7 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 17, anche nelle giornate di sabato 13 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 17, e di domenica 14 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 16, al termine della quale si terrà la cerimonia di chiusura.

I fondi raccolti saranno destinati alla prevenzione del tumore al seno.