“Un locale ristoro per i dipendenti del comune”: riprendono le segnalazioni del consigliere Esposito

Con la ripartenza in consiglio comunale, la cui presenza il candidato del Polo delle Libertà si è conquistato accumulando il record di preferenze, Domenico Esposito riprende la sua instancabile attività di segnalazione dei disagi in città: per una volta, però, non sulle strade ma dentro il palazzo del Comune.

«Passando davanti al Cafè 21, il bar all’interno del palazzo Comunale, ho notato che molti dipendenti del Comune mangiano sul bancone o sulla mensola che sta di fronte – ha spiegato Esposito – Quando ho chiesto il perchè, mi hanno detto che non possono mangiare più alla scrivania per una nuova disposizione».

Per questo il consigliere di minoranza ha commentato: «Mi spiace vederli così, e poi non ci possono esserci piu di 5 persone nel locale, quindi è anche difficile per loro. Chiedo perciò quindi un locale simile a una mensa, o a un punto di ristoro dove possano mangiare con calma, non potendo mangiarlo in ufficio: alla prossima seduta del consiglio comunale lo farò anche ufficialmente, ora lo chiedo da qui».