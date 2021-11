Uyba – Gent secondo atto: le Farfalle pronte a volare agli ottavi di Coppa Cev

Si riaccendono su un palcoscenico europeo le luci della e-Work Arena che mercoledì 24 novembre torna a ospitare una partita di CEV Cup; le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio giocheranno infatti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale, contro il VDK Bank Gent Dames (inizio partita ore 20.30; apertura casse e cancelli ore 19.00).

Stevanovic e compagne hanno già vinto per 1-3 nella partita di andata disputata in Belgio e ora dovranno vincere almeno due set per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale senza passare dal golden set: in caso di passaggio del turno le prossime avversarie sarebbero le tedesche dello Stoccarda.

Un impegno sicuramente non facile quello contro la formazione belga, guidata da coach Morand, che nella partita di andata ha saputo mettere in difficoltà le Farfalle in più occasioni, con il suo gioco veloce. Difficoltà però superate dalle biancorosse che si sono messe nella posizione migliore per centrare il passaggio del turno. Vedremo se anche questa volta coach Musso deciderà per un turnover tra le sue giocatrici, come già avvenuto nella partita di andata, anche in vista dell’impegno di domenica 28 nel derby del Ticino contro la Igor Gorgonzola Novara.

La 21enne schiacciatrice Adelina Ungureanu, una delle protagoniste a Gent,sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione sulla partita per evitare quegli errori commessi nella trasferta belga: «Secondo me non avremo problemi se saremo concentrate e riusciremo ad esprimere il nostro gioco. In Belgio nella gara di andata abbiamo regalato un set facendo troppi errori: ora non sottovalutiamo l’impegno, ma se mettiamo in campo la nostra aggressività e il nostro ritmo potremo centrare l’obiettivo qualificazione».

Unet e-work Busto Arsizio – VDK Bank Gent Dames

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Gent: 1 Vandesteene, 3 De Quick T. (L), 5 Janssens, 6 Coppin, 7 De Valkeneer, 8 Flament, 9 De Quick L., 9 Van Cleemput, 10 Wallaeys, 10 Smeets, 11 Vandewiele, 12 Devos, 17 Longeval (L), 19 Desmet. All. Morand.

Arbitri: Andreas Constantinides (Cipro) – Toni Ivkovic (Croazia)