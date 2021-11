Uyba, turnover e vittoria in Belgio nell’esordio in Coppa Cev

C’era un po’ di timore nell’entourage della Uyba Volley per l’esordio in Coppa Cev, una competizione a cui la società del presidente Pirola tiene parecchio viste le tre vittorie nell’ultimo decennio: le avversarie del primo turno, le belghe del VDK Dames Gent erano annunciate in gran spolvero ma la squadra di Marco Musso ha subito messo in chiaro le cose. Sul palcoscenico europeo, la Unet vuole lasciare il segno.

Nell’andata dei 16mi di finale, le Farfalle si sono imposte in trasferta per 1-3, risultato che indirizza chiaramente verso Busto Arsizio il passaggio del turno, anche se è d’obbligo mantenere alta la concentrazione per evitare scivoloni casalinghi tra una settimana (la Uyba si qualificherà vincendo, o perdendo 2-3, altrimenti si disputerà un set di spareggio).

A Gent però, la Unet E-Work si è dimostrata superiore anche grazie alla freschezza messa in campo dalle giocatrici impiegate: Musso ha compiuto un po’ di turnover e atlete come Herrera Blanco o Ungureanu hanno avuto spazio e modo di mettersi in luce. Consentendo anche a Olivotto e Bosetti una serata di riposo. 7 punti con il 50% in attacco per la cubana, 13 con il 50% di ricezione perfetta per la rumena, mentre anche Monza e Battista sono scese in campo contribuendo al successo.

L’attacco ha visto però due certezze – Gray e Mingardi – a trascinare le Farfalle: la canadese ha chiuso a quota 25, la bresciana ha messo 16 palloni a terra nonostante un problema a un mignolo, “pestato” su un tabellone pubblicitario. Tra le belghe, che hanno comunque confermato le proprie qualità, bene Jansenn con 22 punti e Flament (16), brave a strappare il terzo parziale a una Uyba che aveva vinto con disinvoltura i primi due set rispettivamente a 18 e a 22. Poi, dopo aver incassato il provvisorio 1-2, Busto ha ripreso a giocare ai suoi ritmi e per le fiamminghe non c’è stato più nulla da fare.

LE PAROLE

MARCO MUSSO – «Sapevamo che il Gent ha una pallavolo veloce e intensa e ha fatto di tutto per metterci in difficoltà, lavorando i colpi sulle mani alte, variando molto le direzioni di attacco e battendo come immaginavamo. Noi abbiamo gestito in parte bene le situazioni, in parte no, facendoci prendere dalla fretta e questo non paga contro squadre di questo livello. Importanti i 3 punti, ma aspettiamoci un ritorno combattuto. Ora pensiamo a domenica e a Bergamo, una gara che sarà complicata».

LISET HERRERA BLANCO – «Sono contenta per la bella partita e per la vittoria. Nel set che abbiamo perso ci hanno messo un po’ in difficoltà con il loro gioco veloce, però alla fine è andata bene. Sono felice anche per aver giocato e aver dato il mio contributo alla squadra. Ringrazio le mie compagne che mi hanno aiutato tanto durante la partita, e grazie anche a coach Musso e a tutto lo staff».