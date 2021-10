Il Valdifiemme non fa sconti: Mastini Varese battuti 4-2

Il Valdifiemme continua la sua corsa di testa superando anche i Mastini Varese, al terzo KO su tre partite giocate sulla pista di casa dell’Agorà di Milano. I gialloneri non riescono quindi a rompere il tabù interno e restano invischiati nella zona bassa della classifica: contro il Como (battuto dall’Alleghe all’overtime) tra una settimana ci sarà quindi un derby che vale doppio.

In casa giallonera c’è un po’ di rammarico: la squadra di Barrasso ha creato diverse occasioni, ha lavorato bene sul piano del gioco ma ha realizzato due soli gol (a Foppa, preferito per una volta al “totem” Peiti). Per contro, in fase difensiva, qualche incertezza ha favorito i trentini che da formazione forte ed esperta (oltre che capolista insieme al Caldaro, mentre il Dobbiaco è crollato) hanno approfittato della situazione.

Il Valdifiemme ha condotto in vantaggio tutta la partita dopo aver timbrato subito il cartellino con una rete di Eastman al 6′ in superiorità numerica (con il Varese già fermato dal palo sul tiro di Piroso) gestendo con relativa tranquillità il resto del periodo.

Gli ospiti hanno raddoppiato in avvio di ripresa, proprio nel momento in cui i Mastini sembravano aver respinto gli attacchi fiemmesi; un’altra superiorità però è stata sfruttata dal solito Roupec che anche a Milano ha confermato la sua pericolosità con un tiro intercettato ma non trattenuto da Muraro (ancora out Basraoui; con lui assenti anche Payra e Cordin). Questa volta però i gialloneri hanno replicato: Piroso ha fallito l’occasione dell’1-2 poi però sfruttata da Marcello Borghi autore di un grande slalom tra i difensori concluso con la rete al 35′. Prima della sirena Foppa è salito in cattedra, negando per due volte la rete a Tilaro.

Il Varese ci ha riprovato a inizio terzo periodo, con tanta costruzione ma poca conclusione: qui è emerso anche l’ottimo penalty killing ospite (e per contro le lacune giallonere in superiorità: 0 su 5 alla fine). Poi a situazione capovolta – con due uomini in più per gli ospiti – ecco la rete dell’1-3 di Locatin, abile a raccogliere un disco nei pressi della gabbia di Muraro e a ribadirlo in rete. Ancora un Borghi – questa volta Pietro – ha però accorciato le distanze con un bel tocco sottoporta a poco più di 3′ dalla fine. Ma al momento del “tutto per tutto” un’altra distrazione del reparto arretrato varesino ha dato a Vinatzer il disco per chiudere il conto.

MASTINI VARESE – HC VALDIFIEMME 4-2

(0-1; 1-1; 1-2) RETI: 6.07 Eastman (F – Vinatzer, Ruopec; 28.47 Ruopec (F – Franza, Vinatzer), 35.39 M. Borghi (V – Caletti); 54.25 Locatin (F – Defranceschi, Vicenzi), 57.21 P. Borghi (V – M. Borghi, Caletti); 58.52 Vinatzer (F – De Baldo, Chelodi).

VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, Bertin, Belloni, E. Mazzacane, Della Torre, De Biasio; Piroso, Caletti, F. Borghi, Gasparini, Vanetti, P. Borghi, Allevato, M. Mazzacane, Tilaro, Segatel, Cullati, Gay. All. Barrasso.

ARBITRI: Lottaroli e Volcan (Cusin e Lisignoli).

NOTE. Penalità: V 12′, F 14′. Superiorità: V 0-5, F 2-4. Spettatori: 237.

IHL – 7a giornata

RISULTATI: Unterland – Appiano 6-2, Caldaro – Bressanone 5-0; VARESE – Valdifiemme 2-4, Como – Alleghe 1-2 OT, Pergine – Dobbiaco 6-1.

CLASSIFICA: Caldaro, Valdifiemme 15; Unterland, Pergine 14; Dobbiaco 12; Alleghe 10; Bressanone 8; Como 7; VARESE 6; Appiano 4.