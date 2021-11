A Varese è già Natale con i mercatini della Rasa

A Varese il Natale è arrivato con un mese di anticipo grazie ai mercatini di Natale della Rasa organizzati nel weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre.

Passeggiando nel caratteristico borgo della frazione immersa nel Campo dei Fiori la sensazione è infatti quella di ritrovarsi in un villaggio sospeso nel tempo, dove i ritmi frenetici della vita quotidiana sono distanti anni luce, come dimostrato dallo scarso segnale telefonico (a tratti persino assente) e dal breve ma suggestivo tragitto nel verde boschivo necessario per raggiungere il cuore della Rasa partendo dal parcheggio difronte a Villa Cagnola, pochi minuti di cammino che si trasformano in un’occasione per ammirare il panorama prealpino e le sorgenti dell’Olona.

Sono stati infatti tantissime le famiglie, i turisti o i semplici curiosi che nel fine settimana hanno voluto partecipare alla nuova edizione della fiera “Luci di Natale” dopo lo stop imposto lo scorso anno dalla pandemia, la prima senza la sua ideatrice (insieme a Chiara Comparoni) Ornella Bianchi, a cui è simbolicamente dedicata l’iniziativa.

Non è mancato nulla nelle 48 ore che hanno trasformato la Rasa in una “Lapponia in miniatura”: dai dolci solidali, alle quasi cento bancarelle attorno alla chiesetta di San Gottardo e diffuse attorno al borgo, passando per le associazioni a favore dell’asilo e il villaggio di Babbo Natale ricreato dagli artigiani di “Quelli del ’63”, in veste di aiutanti di Santa Claus per la gioia dei più piccoli. Non sono mancati inoltre i cartelli, omaggi e palloncini a cura di Africa Mission in memoria di Ornella, che con la onlus ha collaborato per tanti anni.